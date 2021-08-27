Лавров надеется на скорое восстановление поездок между Италией и Россией

Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Италии Фото: REUTERS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду на постепенное восстановление облегченного режима взаимных поездок граждан России и Италии. Строгие меры вводились странами на фоне пандемии коронавируса для нераспространения болезни.

“Рассчитываем, что постепенно карантинные ограничения будут сниматься и удастся восстановить максимально облегченный режим взаимных поездок граждан наших стран”, - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.

На данный момент Италия закрыта для большинства российских туристов. Между странами до сих пор не налажено авиасообщение - прибыть на курорты можно только по весомым причинам (экстренный случай, рабочий визит, лечение). Туристические поездки планируется разморозить только к осени 2021 года.

При этом Италия остается одним из самых желанных для россиян направлений. Отдохнуть в стране в бархатный сезон хотел бы каждый десятый турист, писал сайт kp.ru.