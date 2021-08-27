в России с 1 сентября 2021 увеличат срок действия виз для близких родственников россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство утвердило постановление, которое увеличивает до одного года срок пребывания в России по многократной визе для близких родственников россиян. Соответствующий документ опубликован в пятницу, 27 августа, на официальном портале правовой информации.

Изменения в положение о визах вносятся в соответствии с принятыми в июле текущего года поправками в закон о порядке выезда и въезда в России. «Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 года», - говорится в документе.

Согласно новой редакции визового положения, обыкновенная частная виза в России может быть двукратной или однократной на срок до трех месяцев или же многократной на срок до года.

«Обыкновенная частная виза выдается на срок до одного года иностранному гражданину, являющемуся близким родственником … гражданина Российской Федерации, с разрешенным сроком пребывания указанного иностранного гражданина в РФ в течение всего срока действия визы», - отмечают в документе.

Уточняется, что к числу близких родственников отнесены дети и супруги детей, родители и усыновители, братья и сестры, дедушки и бабушки, а также внуки и супруги.

Кроме того, предусмотрена деловая виза на срок до одного года для иностранцев, приезжающих в Россию на лечение, и сопровождающих их лицам.

Ранее было установлено ограничение, согласно которому суммарный срок пребывания иностранцев в стране по многократной визе не превышал 90 дней в течение каждого периода в 180 дней.