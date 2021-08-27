Захарова: спецслужбы Британии плотно работают с несколькими российскими СМИ

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спецслужбы Великобритании «давно и плотно» взаимодействуют с рядом российских СМИ, выступавших против закона об иноагентах и нежелательных организациях. Таким образом официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала открытое обращение ряда СМИ к властям с требованием отмены законов об иноагентах и прекращения давления на журналистов.

Напомним, ранее такие обращения опубликовали телеканал «Дождь»*, «Медуза»*, «Новая газета», Forbes, и ряд других изданий и профессиональных сообществ журналистов.

«Под сегодняшним открытым обращением по поводу нелегкой доли «независимых» СМИ в современной России свои подписи поставили, очевидно, самые независимые из них. Например, «Медуза» и «Дождь», чьи упоминания то и дело мелькают на страницах совсем других документов», - написала дипломат в Telegram-канале.

Как отметила Захарова, ее удивляет то, что «жалостливые письма появились только тогда, когда иностранным агентом назвали эти средства массовой информации». Представитель МИД РФ указала на то, что, когда от подобных мер российские СМИ страдали за рубежом, по ее словам, «сегодняшние подписанты снобистски этого не замечали»

«Мало того, многие даже злорадствовали: так им и надо, будут знать, как к ним в мире относятся. Очень хорошо помню это адское хладнокровие. А чего же сейчас удивляться, что аудитория узнала об источниках вашего финансирования? Что страшного-то случилось, когда читатели и зрители получили фактологическую справку об официальном закулисье фабрики по производству оптимистических новостей?» - добавила она.

Самым «курьёзным» российский дипломат назвала то, что «именно эти СМИ» предпочитают «публиковать персональную информацию и копаться в чужих финансах, включая разоблачения собственных же коллег».

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Минюстиции РФ