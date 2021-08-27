Климкин призвал разместить американские войска на Украине

Павел Климкин Фото: REUTERS

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал украинского лидера Владимира Зеленского в ходе встречи с американским коллегой Джо Байденом поднять вопрос о размещении войск США на территории незалежной.

«Среди действенных вещей – это соглашение о безопасности с США, с реальными гарантиями, это оружие и это размещение, конечно, постепенное американских подразделений, американской инфраструктуры», – заявил экс-глава МИД Украины в эфире телеканала NTA.

Кроме того, Климкин потребовал добиваться включения Украины в состав НАТО и не просить особого статуса вне Североатлантического альянса.

«Посмотрите на Афганистан, у которого такой статус был. Не нужно вестись на какие-то вещи, кроме реального партнерства и союзничества с нашими друзьями», – добавил дипломат.

Как писал сайт kp.ru, накануне украинский лидер заявил, что Киев выступает за усиление присутствия НАТО в Черном море, указав на то, что военные угрозы вокруг Украины нарастают.