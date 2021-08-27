Количество жертв взрывов в Кабуле возросло до 170 Фото: REUTERS

Число погибших в результате взрывов рядом с аэропортом Кабула достигло 170 человек.

Из-за взрывов пострадали около 200 человек, в том числе 18 военнослужащих Соединенных Штатов, передает телеканала CBS со ссылкой на Министерство здравоохранения Афганистана.

Как ранее писал сайт kp.ru, взрыв прогремел в четверг, 26 августа, у одного из входов в аэропорт Кабула. Затем, по сообщениям Минобороны Турции, сразу произошел второй взрыв. Как сообщил афганский журналист Биляль Сарвари, теракт совершил смертник.

Количество жертв могло быть меньше, если бы у аэропорта не было давки. Сотни людей толпятся в районе аэропорта почти две недели, с момента захвата власти в Афганистане «Талибаном»*. Они надеются эвакуироваться из страны на одном из зарубежных самолетов.

*Запрещенная в России террористическая организация