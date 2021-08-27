ПФР опроверг сообщения об исчезновении стажа из электронных трудовых Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Пенсионном фонде России (ПФР) опровергли сообщения об исчезновении стажа из электронных трудовых книжек. Как сообщили в пресс-службе ПФР, такая проблема не выявлена, а по единственному переданному в фонд обращению данные не подтвердились.

«Пенсионный фонд России опровергает сообщение сетевого издания "Ридус" о том, что из электронных трудовых книжек россиян "исчезает стаж работы". В опубликованной информации издание не приводит конкретного подтвержденного случая пропажи стажа из электронных книжек», - говорится в заявлении, где отмечается, что факт описывается «некорректно или неполно поданных работодателями сведений».

ПФР также напомнил, что электронные трудовые книжки формируются исключительно по информации, которые работодатели направляют в фонд. Отмечается, что если работник видит, что сведения о местах работы отражены не полностью, то ему следует направить обращение работодателю, который внес неполную информацию, или же обратиться в Пенсионный фонд, где специалисты помогут сделать запрос.

Фонд также заявил о готовности рассмотреть любые обращения граждан, если у них есть подозрение, что информация в их трудовой отражена некорректно или в них нет отдельных периодов работы.