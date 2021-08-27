Первые результаты выполнения народной программы «Единой России» люди увидят уже через два года

Андрей Турчак - секретарь Генсовета Партии "Единая Россия". Фото Екатерина ШТУКИНА/ТАСС

Секретарь генсовета партии, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак во время рабочей поездки в Ставрополь заявил, что первые результаты народной программы «Единой России» должны быть видны уже в первые два года. Политик выступил на конференции Ставропольского регионального отделения, на которой была утверждена краевая программапартии.

«Мы с вами идем на выборы не ради мандатов, а ради того, чтобы все положения этой программы — и федеральной, и краевой, — четко, по пунктам в течение следующих пяти лет выполнялись», — заявил Турчак.

При этом он добавил, что пять лет – это немалый срок, поэтому первые результаты программы россияне не должны ждать так долго.

«Мы понимаем, что пять лет — это длинный горизонт. Люди хотят видеть изменения здесь и сейчас. Поэтому и на федеральном уровне, и на краевом уровне мы должны сделать все, чтобы в первые два года реализации программы показать результат», — отметил секретарь генсовета партии.

Турчак подчеркнул, что реализация народной программы вполне по силам партии, поэтому ощутить качественные изменения в жизни можно будет уже в краткосрочной перспективе.

Напомним, авторами народной программы «Единой России» стали сами жители страны. Предложения в документ собирались со всех регионов несколько месяцев. Всего их поступило более 1,6 миллионов. Свои предложения внес также президент России Владимир Путин во время Съезда партии 24 августа. После чего программа была утверждена и официально принята делегатами Съезда.