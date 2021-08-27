Правительство РФ направит регионам 24 миллиарда рублей на борьбу с пожарами Фото: Иван МАКЕЕВ

Российские регионы получат в 2022-2024 годах 24 миллиарда рублей на борьбу с природными пожарами, сообщила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

«Начиная с 2022 года в полном объеме норматив для борьбы с лесными пожарами будет доводиться до регионов. На трехлетний период это 24 миллиарда рублей», – сказала вице-премьер РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин назвал беспрецедентным масштаб природных бедствий в некоторых регионах страны. Ранее глава государства заявил, что сложная ситуация с природными пожарами и паводками в России в значительной степени связана с изменениями климата на планете.

Напомним, в Якутии из-за пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации. На прошлой неделе глава Рослесхоза Иван Советников заявил, что ведомство планирует ликвидировать пожары в республике в течение 14 дней.