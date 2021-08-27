Слуцкий: Германия должна жестко отреагировать на плакаты с Калининградской областью в составе ФРГ

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий Фото: Евгения ГУСЕВА

Германские правоохранительные органы должны жестко и оперативно отреагировать на инцидент с предвыборными плакатами с Калининградской областью в составе ФРГ, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Размещение предвыборных плакатов, копирующих листовки 72-летней давности с Калининградской областью в составе ФРГ, должно обязательно получить оперативную и жесткую реакцию германских правоохранительных органов и избирательных комиссий», – написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Как отметил депутат, Германия никогда не выдвигала Советскому Союзу и России территориальных претензий относительно Калининградской области, и подобные шутки могут быть опасны. Слуцкий выразил надежду, что инцидент произошел по технической ошибке, а не был сознательной провокацией.

«Территориальная целостность России не должна подвергаться сомнению. И неважно, идет ли речь о Крыме, Курилах или о Калининграде. Здесь никаких дискуссий, а тем более предвыборных спекуляций быть не может», – заключил депутат.

Как писал сайт kp.ru, накануне в городах федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания неизвестные от имени правящей партии Германии развесили копии предвыборных плакатов политических партий 1949 года с картой ФРГ с Калининградской областью в составе.

Кремль осудил плакаты с Калининградской областью в составе Германии.