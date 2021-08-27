Лавров, Шойгу и Проценко встретились с диванным экспертом

В интернет выложили шуточное видео, призывающее идти на выборы. Ролик начинается с того, что диванный эксперт разговаривает с телевизором и костерит правительство. Все-то наши власти делают не так: на Ближнем Востоке ошибаются, армией неправильно командуют ну и так далее.

А потом к эксперту за советом пришли сами министры. Лавров попросил решить, что делать с Курилами – раз уж мужик все знает, то грех не воспользоваться. Шойгу отдал чемодан с «красной кнопкой» - диванный эксперт же уверял, что все проблемы можно разом решить, если «жахнуть». Ну а Проценко обсудил нежелание прививаться.

«Надо проголосовать – пусть сами вывозят», - сказал в конце диванный эксперт, когда не смог ни на что решиться сам.

Смотреть видеосюжет Срочное сообщение от Лаврова, Шойгу и Проценко

Главная фишка видео – технология Deepfake, использованная авторами. Они с помощью искусственного интеллекта подставили актерам лицо и голос Лаврова, Шойгу, Проценко. Получилось весьма убедительно. Как будто они реально пришли к диванному эксперту и разговаривали с ним. От этого стало только смешнее.

Ну и главный посыл ролика ясен – надо пройти и проголосовать. Выборы пройдут с 17 по 19 сентября. Не обязательно лично посещать участок – можно зарегистрироваться и отдать голос с компьютера.