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Общество27 августа 2021 18:29

ВОЗ советует прививаться не только от коронавируса, но и от гриппа

Представитель организации в России Мелита Вуйнович подчеркнула, что вакцины от гриппа давно знакомы и безопасны
Наталья СМИРНОВА
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В целом заболеваемость гриппом в России снизилась

В целом заболеваемость гриппом в России снизилась

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович напомнила о важности вакцинации. Она отметила, что делать прививку стоит не только чтобы обезопасить себя от коронавирусной инфекции, но и чтобы защититься от гриппа.

По словам Вуйнович, заболеваемость гриппом снизилась в связи с требованием ношения масок и соблюдения режима изоляции. Однако это не значит, что заболевание исчезло.

“Надо практически защитить себя, защитить население, потому что двойная эпидемия - грипп и COVID-19 - будет очень сложной для системы здравоохранения. И будет очень сложно разобраться, что есть ОРВИ, что есть грипп, а что есть COVID-19”, - рассказала Вуйнович телеканалу “Россия 24”.

Она подчеркнула, что очень важно прививаться от гриппа, так как вакцины от болезни давно знакомы и помогут “разобраться хотя бы с одним вирусом”.

Как ранее писал сайт kp.ru, по данным ВОЗ, новые штаммы коронавируса пока не опасны для детей. Но при этом дети имеют больше рисков заразиться COVID-19.