ВОЗ советует прививаться не только от коронавируса, но и от гриппа

В целом заболеваемость гриппом в России снизилась Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович напомнила о важности вакцинации. Она отметила, что делать прививку стоит не только чтобы обезопасить себя от коронавирусной инфекции, но и чтобы защититься от гриппа.

По словам Вуйнович, заболеваемость гриппом снизилась в связи с требованием ношения масок и соблюдения режима изоляции. Однако это не значит, что заболевание исчезло.

“Надо практически защитить себя, защитить население, потому что двойная эпидемия - грипп и COVID-19 - будет очень сложной для системы здравоохранения. И будет очень сложно разобраться, что есть ОРВИ, что есть грипп, а что есть COVID-19”, - рассказала Вуйнович телеканалу “Россия 24”.

Она подчеркнула, что очень важно прививаться от гриппа, так как вакцины от болезни давно знакомы и помогут “разобраться хотя бы с одним вирусом”.

Как ранее писал сайт kp.ru, по данным ВОЗ, новые штаммы коронавируса пока не опасны для детей. Но при этом дети имеют больше рисков заразиться COVID-19.