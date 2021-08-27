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Звезды27 августа 2021 18:42

Один из создателей "Смысловых галлюцинаций" Бурдин впал в кому

Артист находится в реанимации с 80-процентным поражением легких
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир Бурдин

Владимир Бурдин

Фото: ВКонтакте

Владимир Бурдин, один из создателей рок-группы "Смысловые галлюцинации", находится в реанимации с 80-процентным поражением легких. Артист впал в кому. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщили на его странице в «Вконтакте».

«Владимир Бурдин в реанимации 14-й больницы города Екатеринбурга, в коме. Не теряем надежды, что выкарабкается», - говорится в этом сообщении.

Брат артиста Тимофей Бурдин уточнил, что певец находится в крайне тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с 80-процентным поражением легких. Кроме того, он сообщил, что на данный момент медики не подтвердили коронавирусную инфекцию.

«Сильно поврежден мозг. Пока COVID-19 не подтвердили, как мы поняли, еще не пришел тест. Но скорее это он», - написал под постом Тимофей Бурдин.

Песни Бурдина исполняла не только группа «Смысловые галлюцинации», но и группы «Пилот», «Близкие покойного», «Панки по пьянке», «Синтаксис», «Ковчег», а также «Неправильные пчелы» и «Группа альтернативного попса».