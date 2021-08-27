Психолог и педагог перечислили плюсы и минусы школьной продленки Фото: Иван ВИСЛОВ

Школы полного дня востребованы в России. Многие дети после уроков остаются в продленке, чтобы сделать домашнее задание. Это существенно облегчает жизнь занятым родителям.

Но у данной системы есть не только плюсы, но и минусы. О них рассказали педагоги и психологи.

- Безусловный плюс – дети после окончания учебного времени находятся под присмотром специалистов. Там им помогают не только выучить уроки, но и восполняют пробелы в знаниях, - говорит учитель начальных классов Яна Бурякова.

Еще один плюс – это обеспечение режима. Дети, которые посещают группу продленного дня получают питание и имеют возможность ходить на кружки и секции. То есть, ребенок не остается без дела.

Вот из минусов педагог выделила долгое нахождение в одной локации.

- Дети весь день находятся в школе и это может сказаться на эмоциональном уровне. Есть сложность в правильном распределении мероприятий, чтобы ребенок не утомился и у него не возникла апатия к школе, — подчеркнула учитель в беседе с 5-tv.ru.

В свою очередь детский психолог Наталья Искра советует учитывать особенности детской психики. Находясь вне дома, дети испытывают стресс, так как находятся в чужом пространстве.

- Дома мы можем присесть, сделать свои дела, а в школе все подчинено какому-то расписанию и намного меньше свободы. Чем меньше ребенок, чем ему тяжелее. Снизить уровень стресса помогут помещения для релаксации или увеличенное время для занятий личными делами, - полагает психолог.