Государство выделило на поддержку креативных индустрий в России 35-40 млрд рублей

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко выступил на “Российской креативной идее” в Москве. Он рассказал, как государство финансирует креативные индустрии.

Креативными считаются индустрии, которые так или иначе связаны с интеллектуальной деятельностью человека. Это могут быть разработка игр или программных продуктов, музыки, искусства, рекламы, архитектуры, кинематографии, дизайна и так далее.

“Где-то 35-40 млрд рублей - это грантовая поддержка, которую государство дает представителям креативных индустрий. Это крайне серьезная история”, - отметил Кириенко.

Как ранее писал сайт kp.ru, с 26 по 29 августа 2021 года в парке Горького в Москве проходит «Российская креативная неделя». Это главное федеральное событие в сфере креативных индустрий, а еще витрина достижений российских организаций в области креативной экономики.