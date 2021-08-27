Полицейский убит при стрельбе в американском Портленде

При стрельбе в американском Портленде убит полицейский Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 27 августа, в городе Портленде в американском штате Орегон неизвестный открыл стрельбу.

Как сообщается, человек с оружием забаррикадировался в доме, однако перед этим он успел убить по меньшей мере одного полицейского.

Напомним, в середине июля восемь человек получили ранения в результате стрельбы в Портленде. По данным правоохранителей, преступник успел скрыться до прибытия полиции.

Несколько дней назад, в минувший вторник, 24 августа, случайный прохожий пострадал при стрельбе в центре нью-йоркского района Манхэттен. По данным правоохранительных органов, на станции Пенн-стэйшн, расположенной в десяти минутах ходьбы от Таймс-сквер, один мужчина подошел к другому и попросил поделиться с ним едой, получив отказ попрошайка достал пистолет и начал стрелять. Сообщалось, что пуля попала в проходившего мимо мужчину. Как уточняли правоохранители, пострадавший получил не опасное для жизни ранение в ногу, его доставили в больницу.