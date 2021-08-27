ФАС проверит жалобу на высокие наценки на молочную продукцию в торговых сетях

По подсчетам Молочного союза, наценки доходят до 150% Фото: Иван МАКЕЕВ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила жалобу Молочного союза. Антимонопольщики проверят информацию о том, что в торговых сетях на молочную продукцию якобы установлены высокие наценки.

“Указанное письмо поступило в ФАС. Информация о наценках, изложенная в нем, будет внимательно изучена. В случае выявления признаков нарушения действующего законодательства, ФАС России будут приняты меры реагирования”, - сообщили ТАСС представители антимонопольного ведомства.

Окончательные выводы о том, имеет ли место наценка, в ФАС сделают после проведения антикартельных проверок и анализа всей полученной в ходе них информации. Если будет обнаружено, что цены на молочную продукцию действительно были необоснованно завышены, будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Как ранее писал сайт kp.ru, Молочный союз зафиксировал наценки на молочную продукцию от 50 до 150 процентов. Представители организации отметили, что такого нет ни в одной стране.