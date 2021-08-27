Только 1% родителей сборы детей в школу обошлись в 5 тысяч рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

Стало известно в какую сумму родителям обошлись сборы детей в школу в 2021 году. Только 1% опрошенных смогли уложиться в сумму менее 5 тысяч рублей. Остальные потратили в разы больше.

79% уложились в 10 тысяч рублей, а 20% потратили на покупку школьных принадлежностей от 5 до 10 тыс. рублей. Больше всего средств ушло на одежду и канцелярские принадлежности, сообщает Газета.Ru.

Как признались участники опроса, дороже всего собрать в школу обходится собрать ребенка в начальную школу.

Учителя так же приняли участие в опросе и рассказали, с какими трудностями сталкиваются родители при сборах детей в школу.

Половина родителей жалуются, что им не хватает средств на школьные принадлежности. 15% вынуждены покупать учебники детям, но относятся к этому лояльно.

При этом почти половина родителей (46%) хотела бы сократить траты на школьные сборы. А вот учителя (54%) считают их вполне приемлемыми.

Опрос был проведен сервисом «Актион Образование» в 54 регионах страны. Про траты рассказали 11266 родителей и 194 педагога.