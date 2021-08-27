Двое британцев погибли в результате теракта около аэропорта Кабула Фото: REUTERS

Двое британцев погибли, еще двое пострадали в результате теракта, совершенного в минувший четверг, 26 августа, около аэропорта Кабула. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщил министр иностранных дел Великобритании Доминика Рааба, уточнив, что среди погибших есть также ребенок британского подданного, но информация о его гражданстве не приводится.

«Я с огромной печалью узнал, что двое британцев и ребенок другого британского подданного были убиты в результате вчерашнего теракта. Еще двое пострадали», - заявил глава МИД Соединенного Королевства.

Напомним, взрыв прогремел накануне у одного из входов в аэропорт Кабула. Затем, по сообщениям Министерства обороны Турции, сразу произошел второй взрыв. Позже Пентагон заявил, возле отеля близ воздушной гавани было совершено не два взрыва, а только один, указав на путаницу с информацией.

Как писал сайт kp.ru, боевики движения «Талибан»* задержали несколько человек в связи с взрывами. По последним данным, жертвами теракта стали 170 человек. Отмечается, что число погибших могло быть меньше, если бы у аэропорта не было давки.

*Запрещенная в России террористическая организация