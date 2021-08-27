Посольство России формирует новый список для вывоза граждан из Афганистана Фото: Иван ВИСЛОВ

Посольство России в Афганистане формирует новый список для вывоза граждан из республики. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщил в российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов, уточнив, что записались уже более 170 человек.

«Сейчас мы формируем новый список. Уже больше 170 человек записались», - заявил дипломат в эфире телеканала «Звезда».

Напомним, в минувшую среду, 25 августа, российский посол сообщил, что на самолетах Министерства обороны России из Кабула было эвакуировано свыше 360 афганцев с российским гражданством. Эвакуация из Афганистана более 500 российских граждан, стран Организации Договора о коллективной безопасности (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана) и Украины проводилась российским военным ведомством по поручению президента России Владимира Путина.

Накануне около одной тысячи афганцев получили разрешение российского посольства уехать в Россию. Как заявил президент Центра диаспор Афганистана в РФ Гулам Мохаммад Джалал, на данный момент получен ответ по некоторым категориям. Среди получивших это разрешение люди с российским паспортом или видом на жительство, а также студенты.