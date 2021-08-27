Самарские медики получат дополнительные выплаты в 10 тысяч рублей

Дойти до медработников новые выплаты должны уже к 10 сентября. Фото: Правительство Самарской области.

В Самаре медики всех государственных учреждений получат дополнительные выплаты в 10 тысяч рублей. С такой инициативой на совещании о соцподдержке работников медицинской сферы выступил глава Самарской области Дмитрий Азаров. Он отметил, что в пандемийный период тяжело пришлось не только тем, кто работал на передовой и боролся с вирусом. И те, кто находился в красной зоне, непосредственно работал с больными COVID-19, уже получили дополнительные выплаты. А вот остальных медиков это не коснулось.

- Уважение нужно подкреплять конкретными решениями. Оценивая труд санитаров, медсестер, врачей, понимаю, что благодарность не будет излишней. Поэтому важно поддержать всех медработников, считаю это справедливым, - отметил Дмитрий Азаров. И поручил произвести все выплаты до 10 сентября. Глава Тольятти и экс-главврач больницы №5 в автограде Николай Ренц назвал это решение своевременным

- Кроме того, есть и другие важные решения. Дмитрий Игоревич убедил руководство федерального фонда обязательного медицинского страхования в необходимости выделения дополнительных средств – 1,8 млрд рублей – на оказание специализированной медицинской помощи в стационарах, госпиталях больницах для лечения жителей нашего региона, - уточнил он.