Байден предоставил военачальникам США свободу действий для операций против ИГИЛ* в Афганистане

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден предоставил американскому военному командованию всю необходимую свободу действий для операций против целей группировки «Исламское государство в Хорасане», являющейся ответвлением террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ)* в Афганистане.

«Мы отдали приказ нашему командованию разработать оперативные планы ударов по активам, руководству и объектам ИГ*-Х*. Мы ответим сильно и точно в то время и в том месте, которые сами выберем», - заявил американский лидер в пятницу, 27 августа.

Байден отметил, что ответственные за атаку около аэропорта будут найдены и наказаны. По его словам, Вашингтон найдет способы добраться до виновных. При этом глава Белого дома сообщил, что «фундаментально» признает свою ответственность за ситуацию в Афганистане.

Напомним, как писал сайт kp.ru, сегодня, 27 августа, пресс-секретарь Пентагона заявил о намерении США сохранить как можно больше возможностей для обеспечения безопасности Кабуле на как можно более длительное время, отметив возможность террористических атак в афганской столице. При этом в Минобороны США отметили готовность к новым атакам.

*Запрещенная в России террористическая группировка