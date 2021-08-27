Вирусолог Аграновский оценил вероятность создания «волшебной таблетки» от COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вирусолог и профессор МГУ Алексей Аграновский оценил перспективу создания «волшебной таблетки» от коронавирусной инфекции. По мнению эксперта, никто не станет финансировать подобные обещания, так как уже имеются «достаточно хорошие и современные вакцины». Надеяться, что появится новая разработка, которая разом победит болезнь, в ближайшее время не стоит. Так как это очень дорого и трудоемко.

Вирусолог приводит в пример создание лекарства от ВИЧ. Создать качественный препарат удалось только спустя десятилетия испытаний.

- Это коктейль, который не вылечивает заболевание, но дает возможность пациентам жить, по крайней мере, долгое время, - говорит Аграновский в беседе с NEWS.ru.

А вот с вирусом гепатита С оказалось еще сложнее. Лекарство не могли составить очень долго и только недавно появились действительно хорошие варианты. Стоит такой препарат очень дорого.

- Вакцины против этих двух вирусов не получаются вообще. Так бывает, — подчеркнул собеседник.

В свою очередь руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков подчеркнул, что для эффективного лечения коронавируса SARS-CoV-2 нужны различные виды антител, а не одно «универсальное». При эом вероятно, что одно антитело может уничтожать как уже известные, так и вновь возникающие штаммы, сообщает RT.