Пентагон запретил американским базам в Европе приобретать у России энергоресурсы Фото: REUTERS

Пентагон во исполнение положений оборонного бюджета США на 2020 финансовый год, который начинается в стране с 1 октября текущего года, запретило американским военным базам, расположенным в Европе заключать контракты на приобретение российских энергоресурсов. Соответствующее уведомление военное ведомство разместило в пятницу, 27 августа, в Федеральном реестре.

«Министерство обороны публикует окончательный вариант правила, вносящего изменения в приложение к Федеральному положению о военных закупках (DFARS) … Этот раздел запрещает заключение контрактов на приобретение энергоресурсов, поставляемых из Российской Федерации, для военных объектов в Европе», - говорится в соответствующем документе.

В военном ведомстве также напомнили, что раздел 2821 вводит запрет на использование энергоресурсов, получаемых из России, «в целях укрепления энергетической безопасности в Европе», отметив, что данный запрет распространяется на все виды энергоресурсов. При этом в министерстве указали на возможность исключений из правила. Кроме того, как уточняется в документе, «запрет распространяется только на Европу, но не на Азию (например, те части Турции, которые находятся в Азии)».

Напомним, 20 августа Вашингтон ввел ограничения на импорт некоторых видов российского огнестрельного оружия, а также дополнительные ограничения на экспорт ядерных и ракетных технологий и оборудования.