Посол США призвал МИД РФ уравнять ситуацию с выдачей виз американским дипломатам

Джон Салливан. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Число российских дипломатов, работающих в Соединенных Штатах, непропорционально количеству их американских коллег в России. Такое заявление сделал посол США в Москве Джон Салливан.

Как отметил американский посол, на сегодняшний день в России работает 123 сотрудника диппредставительства Штатов, в то время как в США находится 400 российских дипломатов, распределенных между посольством, двумя консульствами и постпредством при Организации Объединенных Наций (ООН). Салливан призвал МИД РФ уравнять ситуацию.

«Мы хотели бы оформлять визы для журналистов, бизнесменов, туристов, чтобы они могли путешествовать или работать в моей стране, но без адекватного числа сотрудников мы этого сделать не можем», - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter-аккаунте американского диппредставительства

По его мнению, проблема могла бы быть урегулирована, если бы Россия оформила дипломатам США столько же виз, сколько Штаты оформляют российским.

Напомним, ранее заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Вашингтон пока не готов менять «деструктивную» практику невыдачи виз российским дипломатам, соответственно, у Москвы пока нет никакого движения в этом вопросе навстречу американцам.