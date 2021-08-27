Поклонская переболела коронавирусом

Наталья Поклонская Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская сообщила, что переболела коронавирусной инфекцией.

«Болела коронавирусом. Температура была, но, слава Богу, выздоровела», - приводит РИА Новости слова депутата.

Поклонская рассказала, что во время своей болезни стала свидетелем ряда недоработок в системе здравоохранения.

«К примеру, на мою просьбу подсказать номер телефона для вызова на дом медика для сдачи анализов на COVID-19 не смог ответить даже министр здравоохранения республики», - сообщила она.

Напомним, накануне появилось сообщение, что в ближайшее время состоится заседания комитета российской Государственной думы по международным делам по вопросу назначения его заместителя главы Натальи Поклонской послом в Республике Кабо-Верде. Об этом рассказал первый заместитель руководителя комитета Дмитрий Новиков.