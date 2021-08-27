Росстат: в России в июле 2021 года из-за коронавируса умерли 44 128 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирусная инфекция стала основной причиной смерти в 44 128 случаях, из них в 38 922 вирус был идентифицирован, а в 5 063 - предполагался. Такие данные приводит Росстата в опубликованных на сайте ведомства материалах.

Согласно представленным данным, за аналогичный период прошлого года, COVID-19 стал основной причины смерти в 7,3 раза реже - 6 084 случая. При этом, по данным оперативного штаба, в июле текущего года было зарегистрировано 23 349 летальных исходов из-за коронавирусной инфекции.

Уточняется, что коронавирус не являлся прямой причиной смерти, однако оказал существенное влияние на 1 449 случаев в июле текущего года, а еще в 4 844 случаях вирус был идентифицирован, однако на смерть не повлиял.

По уточненным данным за июнь 2021 года, COVID-19 стал главной причиной смерти в 23 780 случаях, из которых в 20 447 он был подтвержден, а в 5 825 предполагался. В 897 случаях коронавирус ускорил смерть. В 2 766 случаях коронавирусная инфекция был идентифицирован, но существенного влияния не оказала.

Напомним, в минувший четверг, 26 августа, в России за сутки от коронавируса умерли 820 человек, что стало максимумом с начала пандемии.