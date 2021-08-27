Таксист, сбивший шестилетнюю девочку, задержан в Москве Фото: "КП" Архив

В пятницу, 28 августа, задержан водитель такси, который ранее сбил шестилетнюю девочку на востоке Москвы и скрылся. Об этом сообщает Госавтоинспекция столицы.

Как сообщалось ранее, таксист сбил шестилетнюю девочку во дворе дома 44 на Федеративном проспекте в столицы, после чего скрылся на своем автомобиле, у ребенка остался ушиб.

«Водитель задержан сотрудниками Госавтоинспекции», - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Напомним, ранее произошло другое ДТП с участием такси. Как писал сайт kp.ru, 20 августа на рынке по продаже автозапчастей в Рязани на улице Высоковольтной 50-летний таксист за рулем автомобиля KIA Rio при движении задним ходом сбил 61-летнюю женщину. В УМВД России по Рязанской области сообщили, что в результате дорожного происшествия пенсионерка получила травмы.