Вице-премьер Голикова прокомментировала данные Росстата о смертности в России в июле 2021 года

Вице-премьер России Татьяна Голикова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вице-премьер России Татьяна Голикова, комментируя данные Росстата о том, что смертность в нашей стране в июле 2021 года выросла на 18,6% по сравнению с июлем прошлого года, объяснила, что это связано с подъемом заболеваемости коронавирусом.

«Это связано с существенным, по сравнению с прошлым годом, подъемом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России, начавшимся в июне текущего года и продолжающимся по результатам последней недели в десяти регионах Российской Федерации», - сказала она.

Татьяна Голикова добавила, что благодаря «увеличению охвата населения вакцинацией» в августе произошло «существенное снижение смертности» от заболевания COVID-19 в Центральном федеральном округе, в том числе в Москве и Московской области, в Северо-Западном федеральном округе, в том числе в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Напомним, как писал сайт kp.ru, по официальным данным Росстата, в июле этого года коронавирус стал причиной смерти 44 128 человек, тогда как во втором месяце лета прошлого года «ковид» стал основной причиной причины смерти в 6 084 случаях.

Ранее Татьяна Голикова рассказала, что хотя бы одну дозу вакцины против коронавирусной инфекции получили более 44 миллионов россиян, а завершили курс вакцинации от COVID-19 свыше 37 миллионов граждан.