Путин и Пашинян обсудили по телефону обстановку в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин. Фото: пресс-служба Кремля

Поздним вечером в пятницу, 27 августа, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Собеседники обсудили обстановку в Нагорном Карабахе, а также выполнение договоренностей по урегулированию конфликта в регионе.

«Обсуждены актуальные вопросы нагорно-карабахского урегулирования в контексте реализации договорённостей, зафиксированных в трёхсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также текущая обстановка на армяно-азербайджанской границе», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Отмечается, что глава российского государства и армянский премьер договорились продолжать контакты на различных уровнях.

Напомним, как писал сайт kp.ru, договор о полном прекращении огня на территории Нагорного Карабаха был подписан лидерами Армении, Азербайджана и России 9 ноября 2020 года и вступил в силу уже на следующий день,10 ноября.