Фото с места пожара в больнице Ярославля 27 августа 2021 появились в Сети

Пожар в больнице Ярославля привел к гибели человека Фото: Предоставлено очевидцем

Фото с места пожара в больнице Ярославля 27 августа 2021 года появились в Сети. Напомним, как писал сайт kp.ru, из-за возгорания на втором этаже городской клинической больницы №3 отключилось электричество, в результате произошел сбой в работе аппаратов ИВЛ. Ранее сообщалось, что это стало причиной смерти трех человек.

Позже в обладминистрации эту информацию опровергли. Заместитель губернатора Ярославской области Андрей Шабалин сообщил, что умер один пациент, двоих пострадавших от задымления реанимировали.

Последствия пожара в больнице Ярославля Фото: Предоставлено очевидцем

По предварительной информации, в одной из палат реанимационного отделения загорелся матрас. Предположительно, это случилось из-за непотушенной сигареты. Огонь потушили силами медперсонала до прибытия пожарных, площадь возгорания составила пять квадратных метров.

В одной из палат реанимационного отделения загорелся матрас Фото: Предоставлено очевидцем

Точные причины, по которым вспыхнул огонь, и все обстоятельства произошедшего выясняются. На месте ЧП уже работают следователи.