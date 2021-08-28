Жертвами столкновения лодки и траулера в Бангладеш стали 19 человек

Работы на месте трагедии продолжаются Фото: REUTERS

В пятницу, 27 августа, на востоке Бангладеш столкнулись лодка с людьми и траулер, в результате погибли по меньшей мере 19 человек, сообщает местная газета Dhaka Tribune со ссылкой на полицию страны.

По данным издания, спасатели после аварии извлекли из воды 15 человек, еще около 50 смогли доплыть до берега самостоятельно. Однако точное число находившихся на борту лодки пассажиров пока неизвестно. Местные жители рассказали корреспонденту издания, что пропавшими без вести числится множество людей.

Поисково-спасательные работы на месте трагедии продолжаются. Региональные власти пообещали семьям погибших выделить деньги на похороны.

Напомним, как писал сайт kp.ru, совсем недавно, 4 августа, в области Раджшахи на северо-западе Бангладеш молния ударила в лодку, тогда погибли 17 человек, 15 пострадали.