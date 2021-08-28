Посольство США в Афганистане призывает американцев не ездить в аэропорт Кабула Фото: REUTERS

Посольство США в Афганистане снова обратилось к американским гражданам с призывом держаться подальше от международного аэропорта Кабула, предупредив соотечественников о том, что им грозит опасность в воздушной гавани афганской столицы. Какая именно – не сообщается.

В частности, дипмиссия Соединенных Штатов настоятельно рекомендует американцам «немедленно покинуть» три контрольно-пропускных пункта (КПП): северные и восточные ворота, один из главных входов на территорию аэропорта, а также вход, расположенный возле здания нового министерства внутренних дел, передает ТАСС.

Ранее посольство распространило подобное уведомление для американских дипломатов, которых еще не успели вывезти из Афганистана в США, за день до теракта в аэропорту. Напомним, как писал сайт kp.ru, в четверг, 26 августа, у одного из входов в воздушную гавань афганской столицы прогремел мощный взрыв. Ранее сообщалось, что жертвами теракта стали почти 200 человек.

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