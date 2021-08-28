Последние новости на утро 28 августа 2021: Пентагон запретил американским базам в Европе приобретать у России энергоресурсы

«КП» – о последних новостях на утро 28 августа 2021 года Фото: REUTERS

Последние новости на утро 28 августа 2021 года. Пентагон во исполнение положений оборонного бюджета США на 2020 финансовый год, который начинается в стране с 1 октября текущего года, запретил американским военным базам, расположенным в Европе заключать контракты на приобретение российских энергоресурсов. Соответствующее уведомление военное ведомство разместило накануне в Федеральном реестре.

Минувшей ночью американские военные с помощью беспилотника нанесли воздушный удар в афганской провинции Нангархар на востоке страны. В результате, по предварительным данным Пентагона, удалось ликвидировать боевика ИГ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России).

Немецкое издание FAZ сообщило, что решение Высшего земельного суда в Дюссельдорфе, который не стал выводить трубопровод «Северный поток – 2» из-под норм обновленной газовой директивы Европейского союза, не сможет остановить реализацию проекта. Чтобы обойти правила ЕС, чиновники из Германии посоветовали «Газпрому» продать газопровод другому сертифицированному оператору.

Будущей осенью, до которой осталось всего несколько дней, единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей получат россияне, которые стали пенсионерами до 31 августа 2021 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Белгородской области.

К слову, профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала о льготах для пенсионеров старше 70 лет. В частности, неработающие пенсионеры в этом возрасте имеют право на 50-процентную скидку при оплате взносов за капремонт, если у них нет задолженности, и квартира находится в собственности.

Тем временем «Комсомолка» с помощью экспертов выяснила, как получить наследство в 2021 году – порядок действий и какие подводные камни могут быть на этом пути.

В пятницу, 27 августа, под Пермью упал бомбардировщик Су-24, летевший на плановый ремонт. К счастью, пилоты вовремя катапультировались, их быстро нашли спасатели и на вертолете доставили в госпиталь. Военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец разбирается в причинах крушения самолета.

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