Посольство Китая назвало научно неубедительным доклад разведки США о коронавирусе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китайское посольство в Вашингтоне назвало научно неубедительным новый доклад американской разведки о происхождении коронавирусной инфекции. Дипломаты из КНР призвали, чтобы исследованием этого вопроса занимались ученые, а не спецслужбы Соединенных Штатов. Соответствующее заявление в субботу, 28 августа, опубликовали на официальном сайте китайской дипломатической миссии.

- Сфабрикованный разведсообществом США доклад научно неубедителен. Это дело науки, этим должны и могут заниматься только ученые, а не эксперты из разведки. При этом этот доклад так и не дал того ответа, который хочет видеть американская сторона. Дальнейшие подобные усилия тоже будут напрасными, поскольку сам предмет исследования противоречит науке, - говорится в сообщении.

В посольстве Китая отметили также, что китайская сторона осуждает заявления американских властей о том, что Китай препятствует расследованию и не хочет делиться с международным сообществом информацией о пандемии. Подчеркивается, что КНР продолжит участвовать в выяснении происхождения заболевания, основанном на научном подходе.

Как писал сайт Kp.ru, в минувшую пятницу США опубликовали доклад своей разведки, в которой суммируются выводы спецслужб о происхождении коронавируса. В документе говорится, что инфекция не была создана в качестве биологического оружия. При этом американские разведслужбы так и не пришли к единому выводу относительно происхождения коронавируса.