Эксперты по кибербезопасности назвали признаки взлома смартфона Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Основными признаками взлома смартфона или установленного на него вредоносного программного обеспечения являются быстрая разрядка, появление странных уведомлений или спама при заблокированном экране, а также беспричинная блокировка антивирусных программ. Об этом в субботу, 28 августа, рассказали эксперты по информационной безопасности.

Глава по информационной безопасности «Вымпелкома» Александр Голубев сообщил, что одним из основных признаков взлома устройства является неестественно быстрый разряд батареи аккумулятора. Дело в том, что незадекларированное ПО постоянно работает на смартфоне в фоновом режиме, «поедая» таким образом заряд батареи.

- Когда речь идет о банковских троянцах, майнерах, шпионском и сталкерском программном обеспечении, то можно назвать лишь некоторые косвенные признаки заражения. Это расход большого объема интернет-трафика, появление странных уведомлений или программ, которые вы сами не устанавливали. Кроме того, после взлома смартфона антивирусное ПО может быть заблокировано, не поможет даже перезагрузка устройства, - отметил эксперт по кибербезопасности в "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов в интервью РИА Новости.

Еще одним признаком взлома может быть самостоятельная перезагрузка телефона без видимых причин. Стоит также насторожиться, если при разговоре по телефону присутствует непонятный шум.

Эксперты отметили, что, если пользователь обнаружил у смартфона признаки такого «заражения», то следует проверить устройство при помощи антивируса и удалить зловредное программное обеспечение.