Байден распорядился выплатить Украине 60 миллионов долларов на оборону Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский президент Джозеф Байден распорядился выделить Украине помощь в размере до 60 миллионов долларов за счет средств Пентагона на оборону и военное образование. Об этом в субботу, 28 августа, говорится в меморандуме, опубликованном пресс-службой Белого дома.

- Имеющейся у меня в соответствии с Конституцией Соединенных Штатов властью я делегирую государственному секретарю полномочия направить до 60 миллионов долларов на оборонные изделия и услуги министерства обороны, а также на военное образование и подготовку военнослужащих Украины, - говорится в документе.

Сообщается, что решение о выделении дополнительной помощи украинской стороне Джозеф Байден принял в преддверии запланированной на 31 августа в Вашингтоне встречи с президентом Незалежной Владимиром Зеленским. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила накануне, что данные визит подтвердит «поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины».