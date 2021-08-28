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В мире28 августа 2021 10:27

Байден распорядился выплатить Украине 60 миллионов долларов на оборону

Деньги направят из средств Пентагона
Ксения АНУФРИЕВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Байден распорядился выплатить Украине 60 миллионов долларов на оборону

Байден распорядился выплатить Украине 60 миллионов долларов на оборону

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский президент Джозеф Байден распорядился выделить Украине помощь в размере до 60 миллионов долларов за счет средств Пентагона на оборону и военное образование. Об этом в субботу, 28 августа, говорится в меморандуме, опубликованном пресс-службой Белого дома.

- Имеющейся у меня в соответствии с Конституцией Соединенных Штатов властью я делегирую государственному секретарю полномочия направить до 60 миллионов долларов на оборонные изделия и услуги министерства обороны, а также на военное образование и подготовку военнослужащих Украины, - говорится в документе.

Сообщается, что решение о выделении дополнительной помощи украинской стороне Джозеф Байден принял в преддверии запланированной на 31 августа в Вашингтоне встречи с президентом Незалежной Владимиром Зеленским. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила накануне, что данные визит подтвердит «поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины».