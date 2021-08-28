Роман Жданов с мировым рекордом стал паралимпийским чемпионом в комплексном плавании на 150 метров Фото: REUTERS

Российский спортсмен Роман Жданов завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в комплексном плавании на дистанции 150 метров. Соревнования прошли в субботу, 28 августа.

Россиянин показал результат 2 минуты 21,17 секунды и побил мировой рекорд. Предыдущее достижение также принадлежало ему: спортсмен установил рекорд 18 мая 2021 года. Второе место занял израильтянский спортсмен Ами Омер Дадаон, третьим пришел к финишу японец Такаюки Сузуки.

Пловцы выступали в категории SM4: у спортсменов этого класса есть проблемы с координацией, которые затрагивают все четыре конечности, или же есть движения в руках, однако не работают туловище или ноги.

Роману Жданову 23 года. Он начал заниматься спортом восемь лет назад и стал заслуженным мастером спорта России. В его активе пять золотых, две серебряные и пять бронзовых наград чемпионатов мира. На европейских чемпионатах россиянин завоевал восемь золотых, две серебряные и пять бронзовых медалей, а на Паралимпийских играх текущего года стал обладателем золотой медали в плавании на 50 метров брассом и бронзовой медали на 100 метров вольным стилем.