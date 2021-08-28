Умерла Мария Большакова, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества. Фото: официальный сайт СПЧ

Умерла Мария Большакова, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Она ушла из жизни после тяжелой болезни в субботу, 28 августа, в возрасте 72 лет. Об этом сообщается на официальном сайте СПЧ.

- Совет выражает глубокие соболезнования родным и близким Марии Артемовны. Светлая память! О времени и месте прощания сообщим дополнительно, - говорится в сообщении.

В 1993 году Мария Артемовна Большакова сформировала и возглавила комитет семей военнослужащих Московской области, на базе которого позже был создана общероссийская общественная благотворительная организация «Союз семей военнослужащих России». С 2006 года по 2010 она входила в состав Общественной палаты России, а с 2011 года стала членом Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

Мария Большакова была лауреатом государственной премии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности, а также в 2015 году получила знак отличия «За благодеяние».