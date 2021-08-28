Эксперт Минздрава: иммунитет к коронавирусу после болезни сильнее, чем после вакцинации Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Иммунитет после перенесенной коронавирусной инфекции сильнее, чем после вакцинации от заболевания, однако лучше пройти вакцинацию и не заболеть. Об этом в субботу, 28 августа, заявила главный внештатный специалист по терапии и врачебной практике российского министерства здравоохранения Оксана Драпкина.

- После болезни иммунитет сильнее, чем после прививки. Он более напряжённый, лучше защищает от повторного заражения. Представьте, одно дело иммунитет от того, что в тебе живой вирус был и вызывал некоторые осложнение. Совсем другое - это вирус только, например, на S-белок, после вакцинации, - отметила эксперт в эфире канала «Россия 24».

При этом специалист российского Минздрава подчеркнула, что антительный ответ меньше после вакцинации, чем после после того, как человек переболел, однако лучше вакцинироваться, чтобы не болеть совсем.

Как писал сайт Kp.ru, накануне в Аргентине прошли успешные испытания применения комбинации первого компонента российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" с иностранными препаратами.