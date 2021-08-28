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В мире28 августа 2021 12:34

Военные США взорвали последний аванпост ЦРУ в Афганистане

Американцы уничтожили базу, чтобы оставленные на ней оборудование и сведения не попали к талибам*
Ксения АНУФРИЕВА
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Военные США взорвали последний аванпост ЦРУ в Афганистане

Военные США взорвали последний аванпост ЦРУ в Афганистане

Фото: REUTERS

Военнослужащие Соединенных Штатов уничтожили в Афганистане последний аванпост американского Центрального разведывательного управления за пределами столичного аэропорта. Об этом в субботу, 28 августа, пишет газета New York Times, ссылаясь на информацию от американских чиновников.

По данным издания, американские военные взорвали базу Eagle Base, чтобы оставленные на ней оборудование и сведения не попали в руки к представителям движения «Талибан»*, захватившего власть в Афганистане. Сообщается, что уничтожение аванпоста было спланированным и не было связано с атаками у аэропорта Кабула.

Как писал сайт kp.ru, вчера американское посольство в Афганистане вновь обратилось в гражданам США, призвав их держаться подальше от международного аэропорта Кабула из-за высокого уровня террористической угрозы.

* Запрещенная в России террористическая организация