Военные США взорвали последний аванпост ЦРУ в Афганистане Фото: REUTERS

Военнослужащие Соединенных Штатов уничтожили в Афганистане последний аванпост американского Центрального разведывательного управления за пределами столичного аэропорта. Об этом в субботу, 28 августа, пишет газета New York Times, ссылаясь на информацию от американских чиновников.

По данным издания, американские военные взорвали базу Eagle Base, чтобы оставленные на ней оборудование и сведения не попали в руки к представителям движения «Талибан»*, захватившего власть в Афганистане. Сообщается, что уничтожение аванпоста было спланированным и не было связано с атаками у аэропорта Кабула.

Как писал сайт kp.ru, вчера американское посольство в Афганистане вновь обратилось в гражданам США, призвав их держаться подальше от международного аэропорта Кабула из-за высокого уровня террористической угрозы.

* Запрещенная в России террористическая организация