Володин: «гаражная амнистия» и закон о больничных на детей вступают в силу в России 1 сентября 2021 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 1 сентября текущего 2021 года в России вступят в силу несколько важных законов. О них в субботу, 28 августа, напомнил в своем Telegram-канале председатель российской Государственной думы Вячеслав Володин.

Так, глава нижней палаты выделил закон о больничных по уходу за ребенком до восьми лет. С начала сентября размер пособия больше не будет зависеть от стажа работы и составит 100% от среднего заработка.

- Актуален вопрос о гаражной амнистии. Теперь жители России смогут оформить в собственность участок, на котором долгое время находились их гаражи. Это справедливое решение, которое коснется более чем 3,5 миллиона жителей страны, - отметил Вячеслав Володин.

С 1 сентября в РФ появится Единый регулятор азартных игр, которые будет выявлять незаконных букмекеров, в том числе на просторах интернета, и направлять сведения о них правоохранительным органам. Организовывать азартные игры теперь будет возможно только в случае присоединения к информационной системе.

Еще один закон касается выплат по исполнительному производству. Со следующего месяца российские работодатели, которые платят заработную плату должнику, будут обязаны в трехдневный срок со дня выплаты переводить удержанные деньги на депозитный счет судебных приставов.

Вячеслав Володин отметил также, что несетевые аптеки смогут продавать лекарства на маркетплейсах, а у студентов будет возможность получать несколько квалификаций одновременно. Среди прочих нововведений: финансовые организации должны будут предоставлять полные данные о договоре, услугах и рисках для клиента, а инвалиды смогут получить электронный сертификат для покупки технических средств для реабилитации.