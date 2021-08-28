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Общество28 августа 2021 13:49

В России создадут национальный центр физики и математики

Центр создается по поручению президента Владимира Путина
Ксения АНУФРИЕВА
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В России создадут национальный центр физики и математики

В России создадут национальный центр физики и математики

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава российского правительства Михаил Мишустин утвердил постановление о Национальном центре физики и математики. Центр создается по поручению президента страны Владимира Путина. Об этом в субботу, 28 августа, говорится в сообщении на официальном сайте правительства России.

- Главными целями нового центра являются получение новых научных результатов мирового уровня, подготовка ученых высшей квалификации, а также укрепление научного потенциала нашего государства, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в создании национального центра физики и математики принимают участие эксперты «Росатома», ученые РАН, Московского государственного университета, а также Курчатовского института. Базой центра станет учебный корпус филиала МГУ, ведущие российские лаборатории и технопарк «Саров».

В первую очередь специалисты НЦФМ будут заниматься развитием исследований в области математики, физики и вычислительных технологий. Направлять деятельность данного центра будет межведомственный совет, которые также будет утверждать научную программу и программу развития и обеспечением взаимодействия органов власти и научных организаций в стране.