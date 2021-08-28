Заслуженный учитель рассказал, как пройдут линейки 1 сентября в школах России Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Заслуженный учитель России, директор школы "Класс-центр" Сергей Казарновский на радио "Комсомольская правда" рассказал о том, как 2021 году продут линейки 1 сентября в школах России в условиях пандемии коронавируса.

По его мнению, 1 сентября - это праздничный день, который является наиболее особенным и ценным для тех, чьи дети либо идут в первый класс, либо будут выпускаться весной 2022 года.

- Это же замечательная история для учеников, которых первый раз ведут бабушки, дедушки, папы. Конечно, им это важно. И для тех, кто приходит последний раз на линейку, их родители тоже приходят. Если бы это было не нужно, они бы не приходили, - заявил учитель.

Однако Казарновский отметил, что не стоит забывать про действующие меры безопасности в связи с covid-19.

- Ситуация, которая сложилась, это чрезвычайное положение, тут нечего обсуждать. Массовые мероприятия запрещены по требованию Рособрнадзора. Вход в школу будет сделан по частям. Вначале старшие придут, из разных мест их будут пускать в школу, чтобы температуру мы могли посмотреть, потом придут младшие. А когда будет линейка для младших, через полчаса, то старшие будут все в окнах и будут их приветствовать. То есть не все соберутся сразу, - объяснил он.