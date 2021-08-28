Bloomberg: "Газпром экспорт" приостановил продажу газа на 2022 год на электронных торгах Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Российская компания "Газпром экспорт" прекратила предлагать газ на поставку в 2022 году на Электронной торговой платформе. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что на этой неделе компания рассматривала возможность продажи сырья с поставкой в 2022 и 2023 годах, однако начиная со среды, 25 августа, подать заявку можно было лишь на зимний период 2022/2023 и на 2023 год.

Изменения на торговой площадке появились всего спустя час после решения суд в Германии по газопроводу "Северный поток - 2". Оказалось, что трубопровод нельзя вывести из-под действия газовой директивы Европейского союза. Что касается комментариев со стороны "Газпрома", то агентству заявили, что связи между этими двумя событиями нет.

Накануне сообщалось, что решение Высшего земельного суда в Дюссельдорфе, который не стал выводить трубопровод "Северный поток – 2" из-под норм обновленной газовой директивы ЕС не сможет остановить реализацию проекта. Положение директивы ЕС заключается в разделении компаний, которые поставляют газ и эксплуатируют газопровод. В этих целях оператор Nord Stream 2 AG в июне 2021 года заблаговременно подал запрос в Федеральное сетевое агентство, чтобы отделить оператора от материнского концерна.