Премьер Чехии призвал охранять Европу от мигрантов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил о необходимости охранять Европу от нелегальных мигрантов на внешней границе Шенгена.

По его мнению, важно начать вести борьбу с контрабандистами и попытаться достичь договоренностей с окружающими странами. Об этом он заявил журналистам 28 августа.

- Я выступаю за функционирующий Шенген. Но нам стоит охранять Европу на внешней границе Шенгена, а нелегальную миграцию можем остановить только борьбой с контрабандистами и заключением соглашений с Турцией, Марокко, Алжиром, Тунисом, Ливией, - заявил чешский премьер.

Бабиш также привел в пример Данию, Швецию и Австрию, где, по его мнению, заметно, как меняется отношение к нелегальной миграции.

- В 2015 году они приветствовали мигрантов, сейчас уже их отвергают, - сказал он.

Напомним, в Швеции и Дании приняты новые законы, серьезно ужесточающие правила предоставления вида на жительство или убежища для мигрантов. Так, в Швеции соискателю теперь придется прожить в стране не менее трех лет, чтобы претендовать на право на постоянное проживание. К тому же теперь он должен доказать, что способен обеспечивать себя, имея доход около 800 евро в месяц.

А вот соседи шведов, датчане, и вовсе решились на радикальные меры. Вместе с англичанами они ведут переговоры с африканскими странами о создании там своеобразных отстойников - центров по приему беженцев.