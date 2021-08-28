Патриарх Кирилл назвал визит Варфоломея на Украину греховным и малообъяснимым поступком Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что визит на Украину Константинопольским патриархом Варфоломеем является греховным и малообъяснимым поступком, который подрывает единство православия. Об этом он рассказал во время проповеди на празднике Успения Пресвятой Богородицы в Храме Христа Спасителя в субботу, 28 августа.

- Да помогает Пречистая Богородица сохранять единство православных церквей, сегодня разрываемое силами зла. И мы знаем, что сегодня происходит во вселенском православии, как эти силы, используя тяжелейшее положение на Украине, стараются разорвать единство православной церкви, и в чем-то успевают. И примером тому является греховное и малообъяснимое посещение Константинопольским патриархом Киева и его сослужение с раскольниками, - сказал патриарх.

Он также добавил, что это событие еще раз свидетельствует о "тяжелейшем пути, по которому идет Церковь Христова".

Ранее сообщалось, что Патриарх Варфоломей посетил Киев. В украинской столице он принял участие в праздновании Дня независимости страны и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме этого, вместе с главой раскольнической Православной церкви Украины Епифанием (Думенко) он провел службу в Михайловском соборе.