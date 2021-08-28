Шойгу заявил о перепрофилировании созданных в рамках договора по открытому небу Ту-214ОН Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о перепрофилировании самолетов Ту-214ОН, которые созданы для выполнения инспекционных полётов в рамках договора "Открытое небо" (ДОН).

По словам главы военного ведомства, теперь этим вопросом будут заниматься специалисты на Казанском авиационном заводе.

- В связи с окончанием действия ДОН... необходимо эти самолеты перепрофилировать. А кто их будет перепрофилировать? Конечно, Казань, - сказал Шойгу, слова которого приводятся в сообщении ведомства. Там также напомнили, что российская сторона делала всё для сохранения договора.

15 января МИД РФ объявил о выходе России из Договора по открытому небу. Такое решение было принято после после выхода из соглашения Вашингтона в ноябре 2020 года. После российская сторона выдвинула предложения по поддержанию его жизнеспособности, но ответа от США так и не получила.