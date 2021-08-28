США намерены контролировать аэропорт Кабула до конца своей эвакуации Фото: REUTERS

США в будущем ожидают новых атак на аэропорт Кабула, откуда ведется эвакуация людей, и они готовы им противодействовать. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

По его словам, американцы намерены контролировать аэропорт до завершения своей эвакуации из Афганистана.

- Мы подготовлены и ожидаем повторения атак в будущем, - рассказал Кирби. - Президент Байден и глава минобороны США дали ясно понять: мы не позволим, чтобы атаки на нашей территории из Афганистана вновь повторились - как это произошло 20 лет назад.

Напомним, американские военные за последние сутки эвакуировали из Кабула 300 соотечественников. Всего из столицы Афганистана им удалось вывезти 5,1 тысяч граждан США.

Представитель Пентагона генерал-майор Хэнк Тейлор сообщал, что в последние дни до 31 августа США сфокусируются на эвакуации своих военных из Афганистана. Однако это не означает, что гражданские лица не смогут рассчитывать на эвакуацию.