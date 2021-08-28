В Берлине протесты из-за ограничений по коронавирусу переросли в столкновения с полицией Фото: REUTERS

В Германии тысячи жителей вышли в цент Берлина. Люди протестуют против введенных властями страны ограничений из-за пандемии коронавируса.

На улицах столицы граждане с флагом государства идут без масок, перчаток и не соблюдают нормы социальной дистанции, скандируя лозунги о необходимости отмены запретов.

В результате протестная акция переросла в столкновения с сотрудниками полиции, пишет Welt со ссылкой на местную полицию. Некоторых активистов правоохранительным органам пришлось догонять и задерживать. О пострадавших пока не сообщается. Видео с задержанием протестующих публикуют в интернете и соцсетях очевидцы и участники несанкционированного митинга.

В прошлом году на улицы Берлина вышли около 20 тысяч противников карантинных мер, которые власти принимали в рамках борьбы с covid-19. У здания российского посольства протестующие вступили в столкновение с полицией. К месту проведения акции протеста власти направили три тысячи сотрудников полиции, а также машины с водометами.