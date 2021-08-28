США начали эвакуировать войска из аэропорта Кабула Фото: REUTERS

Американские военнослужащие начали процесс эвакуации своих сил из аэропорта Кабула. об этом 28 августа заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

По его словам, сам аэропорт пока находится под контролем армии США, американцы допускают, что террористы могут начать новые атаки. Кирби заявлял, что на время эвакуации людей американские силы готовы противодействовать боевикам.

Вывод американских сил из Афганистана должен завершиться 31 августа. Таким образом закончится 20-летнее военное присутствие в Афганистане США и их союзников.

Накануне США ликвидировали двух боевиков группировки "Исламское государство"* в результате удара в Афганистане, еще один террорист ранен. В Пентагоне уточнили, что никто из мирных жителей не пострадал.

Незадолго до этого американский президент Джо Байден предоставил военному командованию полную свободу действий для операций против целей группировки ИГ* в Афганистане.

*Запрещенная в России террористическая организация